مصنع ألبان القرضابية بسرت: ننتج 2500 لتر من حليب الأبقار الطبيعي يومياً

سرت 23 مارس 2023 (وال) – كشف رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى شعيب بن شرادة، أن إنتاج مصنع ألبان القرضابية التابع للجهاز، بلغ أكثر من 2500 لتر يوميا من حليب الأبقار الطبيعي.

وقال المهندس شعيب بن شرادة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن المصنع يعتمد بشكل كبير على الأبقار الحلوبة والتي يبلغ عددها 180 بقرة، من إجمالي 600 بقرة تنتج مادة الحليب يوميا.

وأضاف بن شرادة، أنه تم افتتاح مركز لتوزيع الحليب الذي ينتجه المصنع، أمام مقر المحطة التابعة للإدارة الإنتاج الحيواني بالجهاز، وأبوابه مفتوحة للمستهلكين بسعر دينارين ونصف بمناسبة شهر رمضان. (وال _ سرت)

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