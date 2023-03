“الحداد”: نطمن الموظفين والمتقاعدين بالمؤسسة العسكرية بأن مرتابتهم سوف تعدل إسوة بزملائهم

قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي “محمد الحداد” اليوم الخميس، في كلمته بمناسبة شهر رمضان، بإن تم تفعيل قرار 441، بحيث تحققت المساواة بين أبناء الجيش، بعد تعاون المؤسسة بكافة مستوياتها القيادية من أجل ادراج العلاوات الساكنة ضمن المرتابات ، وطمن الموظفين المدنيين بالمؤسسة العسكرية بأن مرتابتهم سوف تعدل إسوة بزملائهم.

وأوضح “الحداد” بأن وصلت المؤسسة العسكرية لخطوات متقدمة خلال اجتماعات مع صندوق التضامن الاجتماعي، من أجل تسوية مرتبات المتقاعدين العسكريين طبقاً لما قررته التشريعات وبما يحميهم من الحاجة والعوز، إسوة ببقية أبناء الوطن.

وطالب “الحداد” أبناء الجيش ببذل المزيد من الجهد في استكمال بناء مؤسسات الجيش، موضحاً بأن شهر رمضان شهر عبادة وعمل فلا تركنوا للكسل والإهمال في الواجبات ، مؤكداً على مواصلة عزمه على أن ينالوا حقوقهم كاملة.

