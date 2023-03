النفط ينخفض بعد تصريحات حول المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1%، في نهاية تعاملات يوم الخميس، بعد جلسة متقلبة، لتسجّل الهبوط الأول في 4 أيام.

وعكست بيانات الوظائف الأميركية القوية إشارات هبوطية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي سلطت الضوء على مخاطر القطاع المصرفي وتضخم مخزونات النفط الأميركية.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة التاسعة على التوالي، لكنه ألمح إلى قرب نهاية دورة التشديد النقدي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية، بنحو 1% إلى 75.91 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.3% عند 69.96 دولار للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وتراجعت الأسعار بفعل تصريحات وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم بأن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة قد يستغرق عدة سنوات، وكانا خاما النفط القياسيان قدر ارتفعا بنحو 1% قبل تصريحات جرانهولم.

كما أن أسعار الخام كانت قد تلقت الدعم من تصريحات “غولدمان ساكس” بأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم مستمر في الارتفاع، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يومياً.

