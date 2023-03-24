انخفاض أسعار النفط مع تأجيل الولايات المتحدة إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي

أخبار ليبيا 24

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن زيادة المعروض المحتملة بعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد قد يستغرق عدة سنوات.

وهبط خام برنت 24 سنتًا، أو 0.32٪، إلى 75.67 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا، 0.34٪، إلى 69.72 دولارًا للبرميل.

وكلا الخامين القياسيين، اللذان هبطا حوالي 1٪ يوم الخميس، لا يزالان في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3٪ -4٪، للتعافي من أكبر انخفاض أسبوعي لهما في شهور الأسبوع الماضي، بسبب أزمة القطاع المصرفي والمخاوف من ركود محتمل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، بحسب رويترز، “هناك عمليات بيع من وجهة النظر القائلة بأن الولايات المتحدة لن تعيد ملء احتياطي النفط حتى لو كانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بين 67 و72 دولارًا للبرميل”.

وقال البيت الأبيض في أكتوبر إنه سيعيد شراء النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي عندما تكون الأسعار عند 67 إلى 72 دولارًا للبرميل أو أقل منها.