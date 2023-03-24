خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن وصول 24 مليون إلى فروع المصارف بغات والمناطق المجاورة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول لمطار مدينة غات شحنة سيولة بقيمة 24 مليون دينار قادمة من طرابلس خصص منها 15 مليون لفرع المصرف التجاري و 9 مليون لفروع مصارف شمال أفريقيا بمدينة غات والمناطق المجاورة.

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة.

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