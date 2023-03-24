استعراض استراتيجية التنمية المستدامة لبلدية حي الأندلس

طرابلس 24 مارس 2023 (وال)- استعرضت منظمة نانا مارن للأعمال الخيرية خلال الاجتماع التقابلي مع المجلس البلدي حي الأندلس، استراتيجيتها بشأن التنمية الاقتصادية المستدامة لدراستها وعرضها للنقاس على أصحاب المصلحة في نطاق البلدية.

وأوضحت رئيسة المنظمة نجاة المالطي – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – أن استراتيجية العمل هذه ستسلم لعميد البلدية لإمكانية إجراء أي تعديلات عليها، ومن ثم تسليمها لمكتب الاقتصاد والتنمية بالبلدية لإقرارها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال التركيز على التنمية المحلية والنمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن مشروع الاسترتيجية التنموية تم العمل عليها منذ أربعة أشهر، وعقدت بشأنها عدت ندوات ولقاءات عمل واجتماعات مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ومكتب الاقتصاد والتنمية والقطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والمجتمع المدني ورجال الأعمال بخصوص وضع استراتيجية لتعزيز التنميهة الاقتصادية ببلدية حي الأندلس. (وال)

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