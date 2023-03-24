وزارة الاقتصاد تبحث مشاركة المصارف الدولية في تنمية الاقتصاد الوطني

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، دور المصارف الدولية ومشاركتها في دعم خطة الإعمار بليبيا وتنمية الاقتصاد الوطني؛ وذلك خلال لقائه الأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية، “محمد العالم”، يوم أول أمس الثلاثاء

وأكّد الحويج خلال اللقاء على أهمية قطاع المصارف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار عبر القطاع الخاص والنهوض بقطاعات الصناعات والتجارة.~

وأشار الحويج إلى ضرورة تطوير القوانين والسياسات المصرفية، بما يدعم خطة الاقتصاد الرقمي، بحسب بيان وزارة الاقتصاد.

وحضر خلال اللقاء ممثّل اتّحاد المصارف المغاربية في ليبيا “عمر الخوجة”، وجرت مناقشة إمكانية مشاركة المصارف الدولية بمؤتمر “الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا” المزمع إقامته بمدينة طرابلس.

وشدّد على أهمية تقديم رؤية متكاملة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، وحشد كبرى الشركات والمستثمرين للمشاركة في خطة الإعمار والتنمية.