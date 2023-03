على الرغم من التدقيق الغربي المتزايد أنشطة فاغنر الروسية تتوسع في ليبيا

نشر موقع ” AL- MONITOR” مقالا بيّن فيه أن أنشطة فاغنر الروسية تتوسع في ليبيا. وفي هذا السياق صرح الإعلامي محمد الجارح أن مجموعة فاغنر سعت إلى استخدام ليبيا كقاعدة تقدم لنشاطاتها في منطقة الساحل، ولا سيما تشاد والنيجر، في حين تسعى لبناء نطاقات تأثير مع الجماعات المحلية وشبكات التهريب في المناطق الحدودية الجنوبية لليبيا.

وأضاف أنه ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، ركزت كل من الولايات المتحدة وأوروبا انتباههما على مجموعة “فاغنر” المتعاقدة العسكرية الروسية ونشاطاتها في ليبيا وغيرها من أجزاء أفريقيا. وتأتي هذه التحقيقات في وقت قامت فيه الولايات المتحدة بتصنيف “فاغنر” كمنظمة إجرامية دولية في يناير وتسعى إلى عزل المجموعة ماليًا وسياسيًا، في حين ستسعى أوروبا أيضًا لزيادة الضغط عليها وعلى داعميها.

كما نوه الجارح إلى أن نظرة أدق على عمليات المجموعة في ليبيا من شأنها أن تشير إلى أنها تتطور في تكتيكاتها لتكيف نفسها مع زيادة التحقيق الغربي.

أصول “فاغنر” في ليبيا

على الرغم من أن عمليات فاغنر القتالية في ليبيا بدأت فقط في صيف عام 2019 لدعم الجيش الوطني في حملته العسكرية للسيطرة على طرابلس وإزاحة الحكومة الوطنية المعترف بها دولياً ، إلا أن عملياتهم غير القتالية بدأت قبل بضع سنوات.

وقد حل الوجود الروسي في ليبيا عقب نزاع الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2014 والانقسام السياسي والمؤسساتي الناتج عن رفض المؤتمر الوطني العام الذي يتخذ من طرابلس مقراً له والجماعات المسلحة المتحالفة معه الانتخابات التشريعية. واعتبرت روسيا هذه الفترة من التوتر فرصة مثالية للتدخل على الأرض، خاصةً بعدما نجحت موسكو في التدخل في سوريا لدعم نظام بشار الأسد.

ومن عام 2015 إلى 2019، كانت عمليات مجموعة فاغنر في ليبيا تركز على الملفات الأمنية مثل تدريب استخدام وصيانة أنظمة الأسلحة الروسية والسوفيتية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة وأنظمة الضبط والتحكم، بالإضافة إلى خدمات نزع الألغام للجيش الوطني الليبي في بنغازي ودرنة. وبالإضافة إلى ذلك، سعى أفراد المجموعة إلى تطوير الروابط الثقافية والتجارية مع أصحاب المصلحة والمجتمعات الليبية، من خلال إرسال علماء اجتماع وخبراء إلى ليبيا لإجراء الأبحاث الميدانية والمقابلات، والعمل على مجموعات التركيز مع الزعماء والمجتمعات المحلية.

في أواخر عام 2015، توصلت السلطات الشرقية في ليبيا إلى اتفاق مع شركة جوزناك الروسية لطباعة الأوراق النقدية للبنك المركزي الشرقي المفلس، وذلك بعد رفض الشركات البريطانية والألمانية لطباعة هذه الأوراق النقدية خشية أن يؤدي ذلك إلى تقسيم نظام البنوك في ليبيا.

في ذلك الوقت، رأت موسكو فرصة واستغلتها، مبررة ذلك بحقيقة أن السلطات المقررة في الشرق تمت الاعتراف بها من قبل البرلمان المعترف به دوليًا في البلاد، مجلس النواب (HoR)، وأنها كانت مجرد صفقة تجارية بسيطة بالنسبة لشركة جوزناك الروسية. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن طباعة الأوراق النقدية الليبية في روسيا كان لها تأثير عميق على ديناميات الصراع في ليبيا، حيث يمكن لنتائجها أن تؤثر حتى اليوم على الاقتصاد الليبي المتعثر.

أما سياسياً، فقد سعت موسكو إلى تطوير علاقات مع جميع الفصائل الليبية، وبذلت جهودًا لتمكين شخصيات وموالين سابقين للنظام. وقد تم الترويج للمساهمة في القوات المسلحة الوطنية الليبية بتضمين جنرالات وضباط وجنود من عهد معمر القذافي، ولدى قيادة مجلس النواب المعترف به دولياً الترويج لصدور قانون العفو الذي يسمح بعودة الموالين والشخصيات السابقة للنظام، بما في ذلك سيف الإسلام القذافي، إلى الحياة السياسية في ليبيا. وقد تم الإفراج في الواقع عن سيف الإسلام من الأسر في زنتان عام 2016 بناء على قانون العفو الذي صدر من قبل مجلس النواب في طبرق في ذلك الوقت.

وبهذا، تمكنت موسكو في غضون بضع سنوات من تثبيت نفسها كشريك اقتصادي وسياسي وعسكري للفصائل الليبية الرئيسية بما في ذلك مجلس النواب والجيش الوطني الليبي وشخصيات النظام السابق مثل سيف الإسلام القذافي.

تحول في الصراع

في عام 2019، وبتمويل من أبوظبي والرياض على ما يبدو، بدأت مجموعة فاغنر دورًا قتاليًا نشطًا في طرابلس لدعم الجيش الوطني الليبي المتوقف في تقدمه نحو العاصمة. وصل مئات مقاتلي فاغنر إلى جبهات القتال في طرابلس في أواخر صيف عام 2019. وأدى تدخل فاغنر إلى انحدار التوازن القوى لصالح الجيش الوطني الليبي وكاد أن يؤدي إلى انهيار دفاعات القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وفيما بعد، استغلت تركيا الفرصة لتعميق شراكتها مع حكومة الوفاق الوطني التي كانت تنهار، وفرضت اتفاقات أمنية وبحرية على حليفها، وهما اتفاقيتان منحتا أنقرة وجودًا عسكريًا رسميًا على الأرض في غرب ليبيا من خلال اتفاق تعاون أمني، ومطالبة بمنطقة بحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

على الرغم من دعم كلٍّ من أنقرة وموسكو لجهات متعارضة في الصراع الليبي، إلا أن كلاًّ منهما رأى فوائد وأهمية تنسيقهما في ليبيا، مما جعلهما الدولتين اللتين لديهما أدوات فعلية على الأرض للتأثير في الأحداث بمصلحتهما الخاصة. وبالفعل، بعد عدة أشهر من تدخل تركيا العسكري وتحويلها توازن القوى لصالح قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، توصلت أنقرة وموسكو إلى فهم مشترك لفرض وقف إطلاق النار على الجانبين المتحاربين في ليبيا.

تم استدعاء كل من خليفة حفتر وفايز السراج لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو في 13 يناير 2020. وافق السراج على التوقيع تحت الضغط التركي، ولكن حفتر غادر موسكو دون توقيع الاتفاق، الأمر الذي اعتبر حينها كإحراج كبير للدبلوماسية الروسية. وبالتالي، سعت موسكو إلى معاقبة حفتر على سلوكه قامت بالتنسيق مع الأتراك لإعادة تشكيل المنظومة العسكرية والأمنية في ليبيا وفرض وقف لإطلاق النار على شروطهم الخاصة. وفي وقت قريب من ذلك، انسحب مقاتلو الفاغنر من الجبهات دون تنسيق مع الجيش الليبي، وتأكدت تركيا من عدم تقدم قوات الحكومة المعترف بها دولياً نحو سرت أو الجفرة حيث يتمركز مقاتلو الفاغنر.

استغلت روسيا الوضع الضعيف للجيش الوطني الليبي بعد هزيمته وانسحابه من طرابلس، وتوسطت في اتفاق سوتشي في سبتمبر 2020 بشأن إدارة الموارد والإيرادات الهيدروكربونية في ليبيا. وأسفر الاتفاق عن رفع الحصار عن النفط الذي فرضه الفصائل الموالية للجيش الوطني الليبي، ووفر المسار نحو المحادثات بين قادة الجيشين في ليبيا في جنيف، حيث تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. وعلى نحو متصل، أمهد وقف إطلاق النار الطريق لإطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة في نوفمبر 2020.

ليبيا كقاعدة أمامية لـ فاغنر

خلال هذه السنوات، سعت الشركات المرتبطة بفاغنر لتأمين عقود مع السلطات الليبية في الشرق والغرب. تشمل القطاعات التي أبدت الشركات المرتبطة بفاغنر اهتماماً بها، وفقًا للوثائق الرسمية التي استعرضتها المراقب في المونيتور في عام 2019، العديد من القطاعات. يتمثل الطلب على فاغنر في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطلبات على الامتيازات وعقود التنمية في الشرق والجنوب الشرقي للبلاد. وتشكل الحماية الأمنية لتركيبات النفط والغاز والتعدين في المنطقة الجنوبية جزءًا مهمًا من العقود التي يسعى الروس للحصول عليها.

الآن ، توجد وحدات فاغنر بشكل رئيسي في المنطقة الشرقية ، وتحديداً في قاعدة الخضم الجوية بالقرب من مدينة المرج ، وفي مدن سرت والجفرة في المنطقة الوسطى. هناك يعتقد أن معظم مقاتلي فاغنر وأهم الأصول الخاصة بهم ، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتطورة ومقاتلات الجو ، متواجدة. مع زيادة اعتماد موسكو على مجموعة فاغنر في أوكرانيا ، تبذل الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى مزيدًا من الجهود والموارد لفرض عقوبات وضبط نشاط المجموعة لحرمانها من الوصول إلى الأسلحة والتمويل. وقد سعت مجموعة فاغنر إلى استخدام ليبيا كقاعدة أمامية لأنشطتها في منطقة الساحل ، وخاصة تشاد والنيجر. بالإضافة إلى ذلك ، تمكنت مجموعة فاغنر من بناء مجالات نفوذ مع المجتمعات المحلية وشبكات التهريب في المناطق الحدودية الجنوبية لليبيا ، حيث ساعدت المجموعة في تزويد الأسلحة وأحيانًا تقنيات الاستخراج للذهب أو المعادن الثمينة الأخرى.

تمثل وجود مجموعة فاغنر في ليبيا مخاطر رئيسية، حيث يوجد بشكل رئيسي في المناطق الغنية بالنفط وسط وجنوب ليبيا. هناك خطر دائم بأن تقرر شركة الايجار الروسية أو مجموعة تابعة لها استهداف إنتاج النفط والبنية التحتية في ليبيا كرد فعل على الضغط المتزايد من الغرب على موسكو، مما يزيد من خطورة أمن الطاقة في أوروبا.

وأكد مصدر في الجيش الوطني الليبي لي في يناير الماضي أن مقاتلي فاغنر لم يتلقوا أي أجر لمدة تزيد عن 10 أشهر. وهذا يثير السؤال حول كيفية تمويل مجموعة فاغنر في ليبيا ومن قبل من. ومن المسارات المحتملة لتوليد الإيرادات في ليبيا اليوم هو من خلال التعاون مع مجموعات ليبية مشاركة في الأنشطة غير المشروعة مثل تهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية لدول إفريقية أو من خلال البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا عن طريق التعاون مع الشبكات الليبية غير الشرعية في جميع أنحاء البلاد.

تصاعد الضغط الأمريكي

عندما قام مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بزيارة غير معلنة لليبيا في يناير، كان ملف فاغنر في صدارة جدول الأعمال. والتقى بيرنز بحفتر في بنغازي وبحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في طرابلس. وذكرت مصادر داخل الجيش الوطني الليبي أن بيرنز وجه رسالة واضحة لحفتر، مؤكداً أن أي تعاون مع فاغنر في ليبيا لن يتم التسامح معه بعد الآن وسيكون له عواقب. وقد تم مشاركة هذه الرسالة مع ممثلين آخرين في المنطقة. وقد تعزز هذا الإعلان المشار إليه بتاريخ 26 يناير للولايات المتحدة بتصنيف فاغنر كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، لترسيخ الرسالة التي مفادها أن الولايات المتحدة ستكثف الضغط على المجموعة.

في بنغازي، وفقًا لمصادر داخل الجيش الوطني الليبي، فإن الوفد الأمريكي تفاجأ بصراحة حفتر واستعداده لمناقشة مغادرة فاغنر من ليبيا. ومع ذلك، طلب حفتر ضمانات من الولايات المتحدة بأن يتم اتخاذ إجراءات لضمان مغادرة الأتراك أيضًا من ليبيا وأن توفر الولايات المتحدة الدعم للجيش الوطني الليبي لتعويض المساعدة العسكرية التي قدمها فاغنر والروس، بما في ذلك تشغيل أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة التي تساعد على تأمين مقر حفتر في الرجمة جنوب بنغازي. من المستبعد أن تتمكن الولايات المتحدة من تقديم مثل هذه الضمانات بشأن الأتراك أو أي نوع من المساعدة العسكرية المباشرة، ولكن يمكن لواشنطن أن تجد طرفًا ثالثًا يلعب هذا الدور، مثل فرنسا أو مصر.

منذ زيارة بيرنز، أكدت مصادر محلية زيادة في حركة وحدات فاغنر في المناطق المختلفة التي يتمركزون فيها. في 2 فبراير، أفادت تقارير إعلامية محلية مختلفة وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن ضربات جوية استهدفت أصول وحدات فاغنر في قاعدة الخضم الجوية بالقرب من المرج، وكذلك في الجفرة في وسط ليبيا.

تأكدت مصادر أمنية محلية لي في ذلك الوقت من عدم وجود ضربات جوية في الجفرة ولكنها أشارت إلى وقوع حادث في قاعدة الخادم يشارك فيه طائرة شحن عسكرية مباشرة بعد الهبوط وأسفر ذلك عن وقوع انفجارات في الموقع نتيجة الطبيعة المتفجرة لحمولة الطائرة. في 9 مارس، أكد مصدر حكومي في سرت لي وجود ثلاث طائرات شحن هبطت في قاعدة القرضابية الجوية في ذلك اليوم دون الكشف عن طبيعة حمولتها. ومن المعروف أن مجموعة فاغنر لديها وجود في قاعدة القرضابية الجوية في سرت وأرجائها..

بينما تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو على الحد من عمليات ونفوذ فاغنر في ليبيا، تتزايد المخاوف بشأن كيفية انتقام المجموعة وتابعيها على الأرض. وتزيد هذه الحالة من خطر الهجمات على البنية التحتية للنفط والغاز في ليبيا، أو إثارة نزاع آخر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا. بالإضافة إلى أن تابعي فاغنر قد كانوا نشطين في مجال العمليات الإعلامية بهدف التأثير على الرأي العام في ليبيا لصالح حلفائهم وضد سياسات وإجراءات الولايات المتحدة والغرب بشكل أوسع. وعلى وجه الخصوص، يستفيد سيف الإسلام وفصائل النظام السابق الأكثر من هذه العمليات.

مؤخرًا، اتهمت جماعات مرتبطة بفاغنر الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس والولايات المتحدة والأمم المتحدة بالسعي النشط لحرمان الموالين والشخصيات المتعلقة بالنظام السابق من المشاركة في الانتخابات القادمة. ولا سيما، يتم اتهام الولايات المتحدة بتنظيم عملية سياسية من خلال الأمم المتحدة من شأنها منع سيف الإسلام من الترشح في أي انتخابات قادمة.

مع تغير المشهد السياسي في ليبيا بناءً على الإعلان الأخير لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي لخطة تمهد الطريق لتشكيل لجنة توجيه عالية المستوى للانتخابات، من المتوقع أن تستخدم روسيا مقعدها الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتأثير في العملية لصالح حلفائها وإيجاد طرق لعرقلة سياسات الولايات المتحدة في ليبيا. وسيتم ذلك على خلاف محاولات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا للتأثير على مسار خطط وجهود عبد الله باثيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.

في الوقت نفسه، من المرجح أن تستمر موسكو في تفعيل أصولها على الأرض في ليبيا لتأمين مصالحها في المرحلة المقبلة من صراع ليبيا.

