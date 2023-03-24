الصادرات الإيطالية إلى ليبيا تتخطى 2 مليار يورو في 2022

قال مكتب الوكالة الخاصة بالترويج وتدويل الشركات الإيطالية في طرابلس، إن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في 2022 بلغ 12.14 مليار يورو بنسبة نمو ناهزت 61.31% مقارنة بعام 2021.

وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة “نوفا” الإيطالية، تفوقت إيطاليا على الصين التي احتكرت 9.56‎%‎ من حصة السوق الليبي، وبلغ تبادلها التجاري 5.03 مليار يورو تليها بـ 4.27 مليار يورو، وإسبانيا بـ 4.16 مليار يورو وألمانيا بـ 4.08 مليار يورو وتركيا بـ 3.42 مليار يورو وهولندا بـ 2.38 مليار يورو.

وأشارت البيانات، إلى نمو الصادرات الإيطالية إلى ليبيا، في عام 2022 بنسبة 79.17 ‎%‎ مقارنة بعام 2021، وبلغت قيمتها 2.17 مليار يورو وبحصة سوقية 13.35%.

وعدت البيانات إيطاليا الدولة الموردة الثالثة لليبيا بعد تركيا، والتي بلغت قيمة صادراتها 2.70 مليار يورو مسجلة نسبة نمو 14.57%، فيما بلغت حصتها السوقية 16.54%.

واحتلت الصين المركز الثاني في قائمة شركاء ليبيا التجاريين بقيمة صادرات 2.26 مليار يورو ونمو بنسبة 25.88% وبحصة سوقية 13.88% مقارنة بعام 2021، وتحتل كل من اليونان وبلجيكا المراكز الرابع والخامس على التوالي بحصة سوقية 11.35% و7.93%، بحسب بيانات الوكالة الإيطالية.

وفيما يخص الواردات الليبية إلى إيطاليا فقد نمت بنسبة 57.88% لتبلغ 9.97 مليار يورو، ما أسهم في أن تصبح روما أول سوق وجهة للصادرات الليبية في عام 2022 بحصة سوقية بلغت 27.41%.

وسجلت إسبانيا المركز الثاني في وجهات الواردات الليبية بـ 10.33% و3.76 مليار يورو، وألمانيا 9.76% و3.55 مليار يورو، والصين 7.62% و2.77 مليار يورو.

وتلتهما اليونان بنسبة نمو في الواردات بلغت 179.43% بقيمة 2.42 مليار يورو، وفرنسا بنسبة نمو 16.59% وبقيمة 2.14 مليار يورو، والولايات المتحدة بنسبة 13,75% و2.09 مليار يورو وهولندا 35% و2.03 مليار يورو.