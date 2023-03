بين تونس وليبيا.. اكتشاف مساحات شاسعة من احتياطيات النفط والغاز

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية «USGS» عن اكتشاف حوضين كبيرين للنفط والغاز يمتدان على مساحات شاسعة تمتد بين ليبيا وتونس.

ويمتد أول رواسب عملاقة على طول الساحل الشرقي التونسي مع جزء أصغر يقع على الشاطئ والباقي يقع قبالة الساحل، يمتد من شواطئ مدينة بنزرت وخليج تونس، حتى مدينة مصراتة، وجرى اكتشاف حقل آخر في خليج سدرة الليبي قبالة ساحل سرت،

وقالت الوكالة الحكومية الأمريكية في تقييمها الأول إنّ النتائج في الدول الإفريقية تحتوي على ما مجموعه 4 تريليونات برميل من النفط و385 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 1.47 تريليون برميل من الغاز الطبيعي المسال.

ووفقًا للتقديرات الأولية، يمكن أن تتضاعف احتياطيات النفط والغاز الليبية نتيجة الاكتشاف، بينما يمكن أن تصبح تونس منتجًا رئيسيًا للطاقة في شمال إفريقيا.

