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أخر أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 24 مارس 2023

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 24/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

واستقرت اسعار كسر الذهب في الاسواق الليبية بعد موجة ارتفاع على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً بشكل كبير.

سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1994.6 $

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب237.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب276.50 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب289.66 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب316.00 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب255 ~270 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 295 ~310 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب300 ~320 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب330 ~350 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.40 ~2.70 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

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