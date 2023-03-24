هل يتحسّن الاقتصاد الليبي مع اكتشاف حوضين كبيرين للنفط والغاز ؟

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اكتشاف حوضين كبيرين للنفط والغاز، يمتدان على مساحات شاسعة بين ليبيا وتونس،

وتتوقّع هيئة المسح الجيولوجي أن يحتوي الحوضان على ما مجموعه 4 تريليونات برميل من النفط و 385 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 1.47 تريليون برميل من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت الوكالة أن الحقل الأول يمتد على طول الساحل الشرقي التونسي مع جزء أصغر يقع على الشاطئ، والباقي يقع قبالة الساحل يمتد من شواطئ مدينة بنزرت وخليج تونس، حتى مدينة مصراتة، فيما تمّ اكتشاف حقل آخر في خليج سدرة الليبي قبالة ساحل سرت.

وأشارت إلى إمكانية تضاعف احتياطيات النفط والغاز الليبية نتيجة الاكتشاف، بينما يمكن أن تصبح تونس منتجاً رئيسياً للطاقة في شمال إفريقيا.