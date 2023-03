رغم انخفاضها بأكثر من 1%.. أسعار النفط تُسجل مكاسب أسبوعية

انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات يوم الجمعة، مع تراجع أسهم البنوك الأوروبية، ووسط توقعات بفائض محتمل في المعروض، لكنها تحقق مكاسب أسبوعية.

ويأتي ذلك بعد أن قالت ‏وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول ‏الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواماً مما يقوض توقعات الطلب.‏

كما أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز، ارتفاع حفارات النفط في الولايات المتحدة 4، خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 593 حفارة.

وانخفض سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 74.99 دولار للبرميل، ‏في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 1% إلى 69.26 ‏دولار للبرميل.، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وخلال الأسبوع المنتهي، ارتفع الخامان هذا الأسبوع بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي، حيث حقق خاما برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 2.8% و3.5% على التوالي.

