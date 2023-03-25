اجتماعات رفيعة المستوى لدعم الملف الإنساني ومتابعة برامج التعاون الدولي

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب السيد “يوسف العقوري” برئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر السيد “تـامر رمضـان”، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي السيد “مرعي الدرسي” في إطار دعم لجنة الخارجية لملف العمل الإنساني ومتابعة برامج التعاون الدولي.

وتناول اللقاء عمل الاتحاد ، وأكّد “العقوري” خلال اللقاء على حرص مجلس النواب على دعم عملهم بالنظر للاحتياجات الإنسانية للفئات الضعيفة في ليبيا، بسبب الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، والتي تتطلّب تضافر جميع الجهود، مُبدياً ملاحظاته حول إستراتيجية الاتحاد

وشدّد “العقوري” على أهمية التدريب ورفع قدرات السلطات الليبية من أجل الاستجابة الإنسانية الفعّالة ، ونشر ثقافة التطوّع . وطالب بمزيدٍ من التنسيق وتبادل المعلومات حول برامج الاتحاد في إطار اختصاص لجنة الخارجية بالمتابعة .

وأوضح السيد “تامر رمضان” طبيعة عمل بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وأبرز التحديات التي يواجهها وأهمية إبرام اتفاقية تعاون مع الحكومة الليبية، ممّا يتيح للاتّحاد فرصة للعمل من داخل ليبيا وتقديم المساعدة المطلوبة ، مؤكّداً على حرص الاتحاد لدعم الهلال الأحمر الليبي .

اتفق الجانبان في ختام اللقاء الذي عُقد الأيام القليلة الماضية، بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بينهما.

“تعرف على لقاء لجنة الخارجية مع بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال