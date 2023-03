قالت صحفية وول ستريت جورنال إنّ المؤسسة الوطنية للنفط تقترب من توقيع اتفاقية مع شركة «هاليبرتون» الأمريكية بقيمة مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أنّ الاتفاقية تهدف لإعادة بناء الحقول في وسط البلاد وهي واحدة من أكبر الصفقات لشركة الخدمات النفطية الأمريكية العملاقة التي أبرمت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الأخيرة.

وأضافت وول ستريت أن المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم عقد اتفاقية أخرى مع شركة «هانيويل» الأمريكية تتعلق ببناء مصفاة في جنوب ليبيا بقيمة 400 مليون دولار لبناء المصنع بأكمله.

The post بقيمة مليار و400 مليون دولار.. مؤسسة النفط تتجه لتوقيع اتفاقيات مع شركات أمريكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا