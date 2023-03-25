أول ناقلة نفطية في رمضان من الحريقة في طبرق إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم السبت، رسو الناقلة النفطية (ارافاس) على رصيف الميناء لشحن 600 ألف برميل إلى إيطاليا.

وأضاف المصدر في تصريح لـ أخبارليبيا24 أن الناقلة هي الأولى في شهر رمضان والرابعة في مارس، لافتا إلى أنها قادمة من اليونان وتحمل علم بنما.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة قد بلغ 210 ألف برميل.

ولفت إلى أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.