لعام 2022.. إيطاليا أول شريك تجاري لليبيا

قالت وكالة نوفا الإيطالية إنّ إيطاليا تؤكد وتعزز موقعها في ليبيا كشريك تجاري أول للبلاد في عام 2022.

ونقلت الوكالة بيانات نشرها مكتب وكالة «ICE» تُظهر إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12.14 مليار يورو بنسبة نمو ناهزت 61.31% مقارنة بعام 2021 فيما بلغت الحصة السوقية 23.06%.

وتعد إيطاليا الدولة الموردة الثالثة لليبيا بعد تركيا التي بلغت قيمة صادراتها 2.7 مليار يورو مسجلة نسبة نمو 14.57% فيما بلغت حصتها السوقية 16.54%.

بينما تحتل الصين المركز الثاني في قائمة شركاء ليبيا التجاريين بقيمة صادرات 2.2 مليار يورو ونمو بنسبة 25.88% وبحصة سوقية 13.88% مقارنة بعام 2021.

