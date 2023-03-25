أعلنت مصلحة الطرق و الجسور، بدء تشغيل محطة ميزان شاحنات النقل غوط الرمان ببلدية تاجوراء وفق الحمولة القانونية المصرح بها. وذلك لما يترتب على الحمولة الزائدة من مخاطر في صعوبة التحكم بالقيادة وحماية شبكة الطرق والبنية التحية.

يشار إلى أن هذه المحطة هي الأولي منذ عام 2010، والتي كانت متوقفة عن العمل لمدة 13 سنة، وهناك 6 محطات أخرى سوف تفتح تباعاً، إضافة لوجود موازين متنقلة أو متحركة للعمل بها في البوابات الفجائية بالتعاون مع إدارة شؤون المرور والتراخيص.