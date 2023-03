المؤسسة الوطنية للنفط: سيتم غدا التوقيع على عقد إنشاء مصفاة الجنوب

أكدت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط بأنه سيتم غدا الأحد بمقر المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس، التوقيع على عقد إنشاء مصفاة الجنوب وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة “فرحات بن قدارة”.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” قد أصدر قرارًا بمنح الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالمنطقة الجنوبية بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو.

