خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن وصول 60 مليون إلى فروع الجمهورية شرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول لمطار بنينا بنغازي 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الجمهورية ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يتواصل الجسر الجوي اليومي بين مناطق ليبيا.

ويعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس و علاوات الابناء والزوجة ومنح الطلبة .

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