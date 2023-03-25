جمعية حماية المستهلك: الأسعار التي وضعتها وزارة الاقتصاد غير موجودة بالواقع

قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك “أحمد الكردي”السبت ، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان سببه القدرة الشرائية الكبيرة للمواطن.

وأضاف الكردي في تصريح للرائد أن عند زيادة الطلب على السلع ترتفع الأسعار “لذلك يجب على المواطن شراء ما يكفي ليوم أو يومين حتى لا يساهم في زيادة الطلب مما يؤدي إلى زيادة الاسعار.”

وأوضح الكردي أن أغلب الأسعار التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة لم تنفذ وغير موجودة على أرض الواقع، والسوق هو الذي يفرض نفسه.

وذكر الكردي أن العمالة الوافدة هي من تسيطر على سوق المواد الغذائية والخضروات ويضعون الأسعار كيفما يريدون دون أي رقابة أو محاسبة من جهات ذات الاختصاص.