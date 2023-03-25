موسكو تدرس وقف صادراتها من القمح ودوار الشمس

موسكو 25 مارس 2023 (وال)- كشفت صحيفة “فيدوموستي” الروسية، عن احتمالية أن توصي السلطات الروسية بوقف صادراتها من القمح ودوار الشمس مؤقتًا، بعد حدوث انخفاض حاد في أسعارهما العالمية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الروسية أن المسؤولين أوصوا شركات تصدير القمح بتحديد سعر تصدير القمح بما لا يقل عن 275 دولارًا للطن “حتى إشعار آخر”، محذرة في ذات الوقت الشركات التي لن تلتزم بهذا السعر بأنها ستواجه مشكلات في الحصول على الأوراق اللازمة لتصدير القمح.

وكانت وكالة رويترز؛ قد كشفت عن مصدرين أن روسيا لا تنوي وقف صادراتها من القمح حاليًّا لكنها تريد من المصدرين أن يدفعوا أسعارًا مرتفعة للمزارعين، بما يكفي لتغطية متوسط تكاليف الإنتاج مما يعني الحفاظ على أسعار تصدير القمح عند 275 دولارًا إلى 280 دولارًا للطن أو أعلى من ذلك. (وال)

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