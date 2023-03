شركة البريقة تعلن استئناف عمل منظومة تعبئة الغاز الفورية بالعاصمة طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها اليوم السبت عن استئناف عمل منظومة تعبئة الغاز الفورية بمستودع طرابلس النفطي بمنطقة طريق المطار بالعاصمة، وذلك على فترتيْن؛ الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، والمسائية من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الثانية صباحًا.

وكانت شركة البريقة قد أطلقت خلال الفترة الماضية وحدات التعبئة الفورية لإسطوانات غاز الطهي المنزلي بعدد من المدن منها طرابلس والبيضاء ومصراتة وسبها، والتي تهدف الشركة من خلالها لتخفيف العبء على المواطن وتسهيل عملية التزود بهذا المنتج الحيوي خصوصا في شهر رمضان المبارك.

