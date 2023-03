الرئيس الأمريكي يقدم خططا إلى الكونغرس لتنفيذ استراتيجية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في عدة دول من بينها ليبيا

قدم الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أمس الجمعة إلى الكونغرس خططًا مدتها 10 سنوات لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في عدة دول من بينها ليبيا.

وقال “بايدن” إن استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار هي مبادرة طويلة الأجل لإعادة تعريف كيفية منع الولايات المتحدة للعنف وتعزيز الاستقرار في المناطق المعرضة للصراع بموجب قانون الهشاشة العالمية، مضيفا بأن حكومة الولايات المتحدة ستعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال خطط مدتها 10 سنوات تم تطويرها مع مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة المحليين في البلدان الشريكة ذات الأولوية وهي هايتي وليبيا وموزمبيق وغينيا الجديدة ودول غرب إفريقيا الساحلية بنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا وتوغو.

وأوضح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تركز في ليبيا على إرساء الأساس لحكومة وطنية منتخبة قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال اتباع نهج مرن وقابل للتكيف، يركز على البرامج على مستوى المجتمع والتي يمكن توسيع نطاقها كلما ظهرت فرص لدعم الانتخابات الوطنية والوصول إلى الأمن والعدالة والمساءلة والمصالحة والجهود السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وأشار “بايدن” إلى أن الولايات المتحدة عملت على تطوير هذه الاستراتيجية من خلال زيادة المشاركة والشراكات في البلدان والمنطقة الشريكة ذات الأولوية، منوها إلى أن الفرق المشتركة بين الوكالات الحكومية الأمريكية أجرت مشاورات واسعة النطاق مع القادة الوطنيين والمحليين بما في ذلك النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني، لتوجيه هذه الشراكات المخطط لها ومواءمة وتوسيع الموارد لمنع الصراع وتحقيق الاستقرار.

