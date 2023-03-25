شمال أفريقيا يعلن رفع أسقف السحب من خلال آلات الصرف الذاتية

أعلن مصرف شمال أفريقيا، اليوم السبت 25 مارس 2023، رفع أسقف السحب من خلال آلات الصرف الذاتية، إلى 1000 دينار يومياً، و3000 دينار اسبوعيا و 5000 دينار شهريا.

وأوضح المصرف أن آلات الصراف الذاتي المشحونة و التي تعمل اليوم هي الفرع الرئيسي طرابلس، فرع الخمس، فرع مصراتة، فرع بنغازي الرئيسي، فرع طبرق، فرع جنزور.

فرع تاورغاء، وكالة ساحل الزيتون، وكالة صلاح الدين، وكالة زاوية المحجوب، وكالة Ltt، وكالة الجيل، وكالة اسبيعة، وكالة بني وليد، و وكالة سوق الخميس.