نمو حجم الصادرات الليبية إلى إيطاليا بنسبة 57.88 % لتبلغ 9.97 مليار يورو

كشفت وكالة نوفا الإيطالية،اليوم السبت 25 مارس 2023، عن نمو الواردات الليبية إلى إيطاليا بنسبة 57.88 % لتبلغ 9.97 مليار يورو، ما أسهم في أن تصبح روما أول سوق وجهة للصادرات الليبية في عام 2022 بحصة سوقية بلغت 27.41 %.

فيما احتلت إسبانيا المركز الثاني في وجهات الواردات الليبية بنسبة (10.33 % و 3.76 مليار يورو)، وألمانيا (9.76 % و 3.55 مليار يورو)، والصين (7.62 % 2.77 مليار يورو،تليها اليونان بنسبة نمو في الواردات بلغت 179.43 % بقيمة 2.42 مليار يورو، وفرنسا بنسبة نمو 16.59 %،وبقيمة 2.14 مليار يورو، والولايات المتحدة بنسبة 13,75% و2.09 مليار يورو وهولندا 35 % و2.03 مليار يورو.