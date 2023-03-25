اجتماع هام تعقده شركة خدمات الطرق السريعة.. تابع تفاصيله

عقد عضو لجنة الإدارة بشركة خدمات الطرق السريعة “مصطفى عون ” اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات النزاع القائم حول تزويد شركة خدمات الطرق السريعة .

حيث تم خلال الاجتماع التواصل مع رئيس لجنة الإدارة “إبراهيم أبو بريدمة” عبر مداخلته الهاتفية التي حث فيها بالعمل على ترك الخلافات والوصول إلى حلول بما يخدم الشركة من جهة ويضمن معه وصول الوقود إلى المواطنين من جهة أخرى وتفادي خلق أزمة وقود والمحافظة على الأمن القومي .

كما تم الإتفاق خلال هذا الاجتماع على اعتماد أوامر الشراء بمهية مدير عام ومدير إدارة المبيعات شركة خدمات الطرق السريعة ،والعمل على تزويد محطات وقود شركة خدمات الطرق السريعة بكافة ربوع ليبيا والإبقاء على المندوبين الحاليين والعمل على تغيير وتسمية مندوبي المنطقتين الوسطى والجنوبية وتقديم تقرير على مسحوبات الشركة والمبالغ المودعة بحسابات شركة خدمات الطرق السريعة .

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