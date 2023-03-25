اعلان هام من شركة البريقة لتسويق النفط بشأن الوقود

أعلن المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت عن وصول ما يزيد عن 128 مليون لتر من الوقود إلى ميناء طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط، في بيان أن خزانات مصفاة الزاوية جاهزة لاستقبال كميات تصل إلى 30 مليون لتر من الوقود.

ودعا البيان أصحاب المحطات التابعة لشركتي الشرارة وخدمات الطرق السريعة التي تواجه صعوبة في التزود إلى التوجه مباشرة لمستودعات الشركة.

وأشار الى أن سـوء حـالة البحــر وعــدم تجـهـيز كمــيات الـوقود المـبرمـجة للتحـويل أدى إلـى تـدن حـاد فـي رصـيـد مـسـتودع الزاوية النفطي أثر على منسوب رصيد مستودع طرابلس النفطي.

وأكد البيان تفـريغ الـوقـود مـن النـاقــلة أنـوار إفـريقيا بـميناء طرابلس والمحملة بـ 18 مليون لتر.