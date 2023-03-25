اعلان هام من الخطوط الجوية الليبية بشأن رحلاتها الى تونس

أفادت الخطوط الجوية الليبية، اليوم السبت بأنه سيتم تشغيل رحلتها المتجهة الى مطار قرطاج تونس عبر مطار معيتيقة الدولي يوم غدا الأحد الموافق 26 مارس لسنة 2023م .

وأشارت الخطوط الجوية الليبية الى أن موعد الرحلة رقم LN304 معيتيقة قرطاج سيكون الإقلاع على تمام الساعة 22:00 مساًء بتاريخ 26 مارس 2023.

ونوهت الخطوط الجوية الليبية الى أن موعد رحلة العودة قرطاج معيتيقة رقم LN305 سيكون الإقلاع على تمام الساعة 23:15 مساًء بتوقيت جمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 26 مارس 2023.

على السادة المسافرين التواجد في المطار 3 ساعات قبل موعد الرحلة