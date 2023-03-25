اقتصاد

 استئناف العمل بمنظومة تعبئة الغاز الفورية بمستودع طرابلس النفطي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 25 مارس 2023 (وال) ـ أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم السبت، استئناف العمل بمنظومة تعبئة الغاز الفورية بمستودع طرابلس النفطي، بطريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن منظومة تعبئة الغاز الفورية ستعمل على فترتيْن، الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، والمسائية من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الثانية صباحًا.

وكانت شركة البريقة قد أطلقت خلال الفترة الماضية، عدة منظومات تعبئة فورية لأسطوانات غاز الطهي في عدد من المدن منها، بهدف تسهيل عملية التزود بالغاز. (وال _ طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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