منتخب ألمانيا يعتزم التنقل عبر الحافلات بسبب إضراب السكك الحديدية

يعتزم المنتخب الألماني لكرة القدم السفر من فرانكفورت إلى كولون يوم الاثنين المقبل، بالحافلة بدلا من القطار، بسبب إضراب السكك الحديدية.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، لوكالة الأنباء الألمانية أن الفريق كان يعتزم السفر بالقطار ولكن الإضراب المخطط له يوم الاثنين يعني أنه يتعين عليه البحث عن ترتيبات بديلة للرحلة التي تبلغ 200 كيلومتر.

وحذر موظفو المطار الألماني ADV من أن الاضراب الذي تم نقله إلى قطاع نقل الركاب في يوم 27 مارس ، سيؤثر سلبا على حوالي 380 ألف مسافر إشارة إلى أن الوقت لم يكن الوقت المناسب للاضراب.