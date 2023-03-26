شركة الكهرباء تعلن وصول معدات خاصة بصيانة محطة الرويس

طرابلس 25 مارس 2023 (وال) ـ أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تواصل وصول قطع الغيار والمعدات اللازمة، لإجراء أعمال الصيانة لمحطات إنتاج الكهرباء بمختلف مناطق البلاد.

وأكدت الشركة عبر حسابها على فيسبوك، وصول خمس شحنات إلى محطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي، لاستكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للوحدات الغازية بالمحطة.

وأوضحت الشركة أن الشحنات وصلت إلى مطار معيتيقة وهي موردة من شركة “سيمنس” الألمانية، لاستكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للوحدات الغازية، الجاري تنفيذها حالياً حتى تكون قريباً على الشبكة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود المتواصلة، لدعم الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها. (وال _ طرابلس)

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