بعد دفنه في الرمال لـ4 عقود.. شركة أمريكية ستوقع اتفاقا اليوم لإنشاء مصفاة في الجنوب.. تفاصيل

ستوقع شركة زلّاف ليبيا للنفط والغاز التابعة لمؤسسة النفط مع تحالف مجموعة هانيويل يو أو بي الأمريكية (UOP ، يونيفرسال أويل برودكتس) عقدا غدا الأحد لتقييم تكاليف مشروع بناء مصفاة في منطقة فزان.

موقع المصفاة

يقع موقع المصفاة المستقبلية في أوباري، على بعد 25 كم شرق حقل الشرارة و 6 كم من محطة أوباري لتوليد الكهرباء، ومن المأمول أن تقوم المصفاة بمعالجة 30 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، ويرتبط بها مصنع لإنتاج أسطوانات غاز الطهي المنزلي أو التجاري، بقدرة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف أسطوانة غاز يوميا.

التكلفة

تقدر المؤسسة الوطنية للنفط تكلفة المشروع الذي سينجز عبر استيراد مصفاة جاهزة للتركيب والإنتاج تقليلا لمدة التنفيذ والتكاليف بأنها ستتراوح بين 500 و 600 مليون دولار، مع تقدير أن يكون صافي الأرباح السنوية له 75 مليون دولار سنويا، مما يعني أن فترة استرداد رأس المال تمتد 7 سنوات.

وستكون هناك مناقصة جارية لعقد تصميم منشأة أوباري، وسيتعين على شركتي هانيويل يو أو بي و زلّاف بعد ذلك تحديد الميزانية الإجمالية لبنائها. كما توجد خطط لبناء منطقة سكنية تتسع لـ 200 شخص.

تأخر تنفيذه 40 عاما

حسب العرض الذي قدمته شركة “زلاف ليبيا”، فإن فكرة المشروع ولدت عام 1980، وكانت الفكرة الأولية أن يكون قرب مدينة سبها، في ظل تزايد الإنتاج النفطي جنوبا، واستهلاك الوقود من قبل السكان.

وكانت أول دراسة جدوى قامت بها شركة عالمية عام 1987، وقدرت كلفة المشروع بـ100 مليون دولار آنذاك، ثم طُرح المشروع عام 1991 في عطاءات عالمية مرتين، ولكن لم يتم الأمر.

وفي عام 2001، درست بدائل لتغطية منطقة الجنوب الليبي من احتياجات النفط ومنتجاته، وانتهت بالتوصية بإنشاء مصفاة في الجنوب.

لم يحدث أي تقدم حتى عام 2017، حينما شكلت لجنة إدارة شركة “زلاف ليبيا” لإنتاج واستخراج النفط والغاز إضافة مشروع المصفاة ضمن مشاريعها، والقيام بدراسة جدوى مرة أخرى.