البريقة تعلن عن دخول ناقلتي بنزين لميناء الزاوية وتطمئن بانفراجة سريعة للأزمة الحاصلة

أعلنت شركة البريقة عن استئناف التزويد منذ فجر الأمس بدخول ناقلتي وقود لميناء الزاوية كان قد تعثر دخولها منذ يومين بسبب سوء الحالة الجوية حسب بيان الشركة.

وبينت الشركة بأن خزانات مصفاة الزاوية جاهزة لتحويل كميات المنتج المبرمجة سابقا ورفع معدلات الضخ عبر أنابيب وإمدادات الوقود إلى خزانات مستودع طرابلس لتعويض الفاقد والذي تسبب في ازدحام على محطات الوقود قبل يومين، إضافة إلى استمرار التزويد من الناقلة أنوار أفريقيا الراسية بميناء طرابلس، والذي لم يتوقف نهائيا عن تزويد المحطات.

وطمأنت البريقة المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة حاليا وتصل إلى ما يزيد عن 128 مليون لتر هي إجمالي دخول ناقلة وقود يوم أمس وعلى متنها 40 مليون لتر إضافة إلى ناقلة أخرى على المخطاف على متنها حوالي 40 مليونا أخرى، إضافة إلى جاهزية خزانات مصفاة الزاوية بكمية تصل إلى 30 مليون لتر مع استمرار تزويد الوقود من الناقلة بميناء طرابلس والتي يوجد بها 18 مليون لتر.