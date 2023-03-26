تغيير جديد في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاحد 26 مارس 2023

فيما يلي ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاحد 26 مارس 2023، حيث شهدت الخضروات استقرار نسبي لهذا اليوم عدا انخفاض في الطماطم وارتفاع بسيط في الفلفل الأحمر.

وبحسب نشرة شبكة ليبيا للتجارة شهدت الفواكه استقرارًا نسبيًا ايضًا عدا ارتفاع بسيط في سعر الموز وذلك نتيجة الطلب عليه خلال شهر رمضان المبارك . وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي . وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاحد 26 مارس 2023 :

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