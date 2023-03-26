“المصرف المركزي” السيولة متوفّرة ومستعدون لتلبية أي احتياجات

عقد وزير الحُكم المحلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اجتماعاً،ضمّ مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي.

وقال مصرف ليبيا المركزي: إنّ السيولة متوفّرة ولايوجد بها أي مشاكل، وإنّ المصرف مستعد لتلبية أي احتياجات.

وأكّد ممثلو المركزي إلى قيامهم بعدد من الإجراءات، أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى 1000 دينار وبطاقة الشراء إلى 4000 دينار، منوّهين إلى معالجة عدد من الإشكاليات بسبب الطيران في بعض المدن مثل غات أوباري.

واتفق المجتمعون على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي؛ لمتابعة أوضاع السيولة بالمصرف في البلديات ومعالجة أي عقبات.

وأشار مدير إدارة الرقابة بأنّ العمل مستمرّ مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدين أن مشكلة السيولة أصبحت من الماضي.