مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3%

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي قد تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وأكدت جورجيفا في كلمة ألقتها في العاصمة الصينية، بكين اليوم الأحد، على وجهة نظرها بأن 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3% بسبب تداعيات الجائحة، والأزمة الأوكرانية، وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت جورجيفا في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لـ 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%، وستظل التوقعات ضعيفة إجمالا.