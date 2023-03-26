مديرة صندوق النقد الدولي تُؤكد إزدياد المخاطر على الاستقرار المالي

بكين 26 مارس 2023 (وال)- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في كلمة ألقتها في بكين اليوم الأحد، ضمن فعّاليات منتدى التنمية الصيني؛ إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي قد تزايدت، داعية لمواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

جورجيفا أكدت على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عامًا آخر مليئًا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من ثلاثة بالمائة، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت أنه حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 بالمائة، وستظل التوقعات ضعيفة إجمالا، وتظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.

وتابعت “لذلك نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي”، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يولي اهتمامًا وثيقًا بالدول الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما الدول المنخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون”.

كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، معتبرة أن هذا سيؤدي إلى “انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرًا وأقل أمنًا حسب قولها”. (وال)

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