الوطنية للنفط توقع عقدا مع مجموعة “هانيويل يو أو بي” الأمريكية لإنشاء مصفاة الجنوب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد 26 مارس 2023 أن شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، قد وقعت في العاصمة طرابلس، مع مجموعة “هانيويل يو أو بي” الأمريكية (UOP)، عقدا لإنشاء مصفاة الجنوب، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد دشن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب ومصنع إنتاج غاز طهي داخل حقل الشرارة، في شهر أكتوبر 2021، وفي مارس 2022، منح مجلس الوزراء الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ المشروع بقيمة تتجاوز 600 مليون يورو.