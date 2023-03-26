توقيع عقد إنشاء مصفاة الجنوب بين زلاّف ليبيا و UOP الأمريكية

جرت صباح اليوم الأحد بمقر شركة زلاّف ليبيا بطرابلس مراسم توقيع أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب بين شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وائتلاف شركة “UOP” الأمريكية.

وحضر مراسم التوقيع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة زلاّف والمدير الإقليمي لشركة “UOP” “محمد المحيسن” وعدد من المدراء بالشركتين، وينص هذا العقد على قيام الشركة الأمريكية بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

وبحسب مكتب الإعلام بشركة زلاف فإن المشروع يتألف من مرحلتين، المرحلة الأولى والتي تم توقيع العقد الخاص بها مع الشركة الأمريكية، بينما ستكون المرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة “UOP” فيما بعد للاشراف على عملية التركيب.

وتأتي هذه الخطوة من بين خطوات أخرى ضمن الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط، ترجمةً للوعود التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة للإسراع في إنشاء مصفاة الجنوب لرفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة وفي التنمية المكانية لمناطق الجنوب.

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