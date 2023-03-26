خاص..السيولة يفصح عن وصول 60 مليون إلى فروع الجمهورية شرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي اليوم الأحد شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الجمهورية .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يتواصل الجسر الجوي اليومي بين مناطق ليبيا ، ويعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة .

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