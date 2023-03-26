تغيير جديد… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 26 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 26 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7888 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1525 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8572 دينار، والدولار الكندي 3.4841 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2511 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2748 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3039 دينار، والدينار التونسي 1.5475 دينار، والدرهم المغربي 0.353 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: