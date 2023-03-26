صندوق النقد الدولي: الاستقرار المالي العالمي يعيشُ أكبر مخاطره

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الاستقرار المالي العالمي ‏يواجه خلال هذه الأثناء أكبر مخاطره.

جورجيفا وضمن كلمتها بمنتدى التنمية الصيني في بكين، أوحت أن الانتقال من أسعار الفائدة المنخفضة إلى أسعار الفائدة المرتفعة يشكل عبئًا ‏على الأنظمة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي ازدادت، وفي ظل ارتفاع مستويات الديون، فإن الانتقال السريع من فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة إلى معدلات أعلى بكثير – وهو أمر ضروري لمكافحة التضخم – مما يولد ضغوطً كبيرة، بحسب ما نقلته مجلة بوليتيكو الامريكية.

وفي ختام كلمتها، حذرت جورجيفا من أن يكون العام الحالي؛ عامًا مليء بالتحديات، ويتراجع فيه النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 3 بالمائة؛ وذلك بسبب تداعيات كورونا، والحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى سياسة التضييق النقدي، وفقَا للمجلة.