بن قدارة يتعهد بمراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي

طرابلس 26 مارس 2023 (وال)- أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن هدف المؤسسة هو رفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات.

وتعهد بن قدارة في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية اليوم الأحد، بمراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار جرى توقيعها في يناير مع شركة “إيني” الإيطالية لتطوير حقل غاز بحري كدليل على إحراز تقدم.

وقال بن قدارة إن التغييرات المخطط إدخالها على النظام المالي للاستثمار في مجال النفط والغاز، ستجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

وكشف بن قدارة عن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز، بهدف تصدير المزيد من موارد الطاقة إلى الدول الأوروبية التي تسعى لإستبدال الإمدادات من روسيا.

وتزود ليبيا، أوروبا بنحو ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر خط أنابيب إلى إيطاليا، وهو ما يكفي لتلبية نحو 2% من طلب القارة. (وال)

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