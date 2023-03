لإنشاء مصفاة غاز بالجنوب.. زلاف ليبيا تُوقع عقدا مع «هاني ويل يو أو بي» الأمريكية

وقّعت شركة زلاف ليبيا لإنتاج النفط والغاز أولى عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب بالشراكة مع ائتلاف شركة «هاني ويل يو أو بي» الأمريكية.

وينص عقد الشراكة على قيام شركة «هاني ويل يو أو بي» الأمريكية بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

ويتألف المشروع من مرحلتين حيث أنّ المرحلة الأولى هي مرحلة ما يعرف بالـ «FEED» والتي تم توقيع العقد الخاص بها مع شركة «هاني ويل يو أو بي» الأمريكية

وستكون المرحلة الثانية هي التفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل الشركة فيما بعد للاشراف على عملية التركيب.

من جانبه، بارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح أهالي الجنوب بإنشاء مصفاة نفطي بالتعاون مع مجموعة «هاني ويل يو أو بي» الأمريكية

