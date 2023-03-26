في تقريره عن الأوضاع في ليبيا.. البيت الأبيض يُشيد بعمل ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد

أشاد البيت الأبيض الأمريكي خلال تقريره عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية في ليبيا بدور ديوان المحاسبة وجهوده في مكافحة الفساد، من خلاله التقارير السنوية والتي كشفت عن الكثير من المخالفات والتجاوزات فيما يتعلق بالمال العام، و بذل جهودًا لتحسين الشفافية من خلال نشر تقارير سنوية عن الإيرادات والنفقات الحكومية والمشاريع الوطنية والفساد الإداري.

واعتمد التقرير في معلوماته عن البيانات التي نشرها الديوان من خلال التقارير التي يصدرها سنوياً، واصفاً الديوان بأنه أعلى هيئة تنظيمية مالية في الدولة، حيث تمكن المدعي العام عن طريق الديوان من القيام بسلسلة من الاعتقالات المتعلقة بالاختلاس في حملة لاستئصال الفساد شملت العديد من المسؤولين في الدولة.

وأشار التقرير إلى أن التقدم البطيء في تنفيذ تشريعات اللامركزية خاصة فيما يتعلق بإدارة الإيرادات من صادرات النفط والغاز وتوزيع الأموال الحكومية إلى اتهامات بالفساد ودعوات لمزيد من الشفافية .

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