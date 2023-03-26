رئيس مؤسسة النفط “بن قدارة” يفصح عن مصادر دعمه بليبيا وأهدافه

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في مقابلة خاصة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إنه يحظى بدعم كل من الحكومة في طرابلس وقائد القوات المسلحة خليفة حفتر الذي يسيطر علي شرق البلاد مما سمح لعضو أوبك بإعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم .

وقال بن قدارة للصحيفة البريطانية : يمكنني السفر إلى أي مكان في ليبيا الجنوب والشرق والغرب والشمال وفي أي مكان وكنت أعمل مع جميع الأطراف حيث أن هذا النوع من الدعم مهم جدًا للمؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة الإنتاج .

وأوضح بن قدارة أن هدفه هو رفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات حيث تعهد بمراجعة النظام المالي الليبي لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي .

وأكد بن قدارة أن التغييرات المخطط إدخالها على النظام المالي ﻹستثمارات النفط والغاز ستجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين .

وقال أيضا إن المؤسسة الوطنية للنفط تنشئ إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز بهدف تصدير المزيد إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا، تزود ليبيا بنحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا سنويًا عبر خط أنابيب إلى إيطاليا وهو ما يكفي لتلبية حوالي 2 في المائة من طلب القارة.

وبحسب الصحيفة البريطانية كان بن قدارة مقيمًا سابقًا في الإمارات العربية المتحدة حيث كان يدير بنكًا مملوكًا بشكل مشترك للإمارات العربية المتحدة وليبيا والجزائر كان تعيينه في المؤسسة الوطنية للنفط جزءًا من صفقة توسطت فيها الإمارات بين حفتر والدبيبة اللذان يريدان الآن البقاء في السلطة وفقًا للصحيفة.

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