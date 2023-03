في مقابلة صُحفية.. «بن قدارة»: أنا أحظى بدعم «الدبيبة» و«حفتر»

تعهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بمراجعة النظام المالي الليبي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال بن قدارة في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية إنّ التغييرات المخطط لها في النظام المالي للاستثمارات في النفط والغاز ستجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

وأشار بن قدارة إلى أنّه يحظى بدعم كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر، معتبر أنّ هذا ما سمح بإعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم.

وأكد بن قدارة على هذا النوع من الدعم قائلا إنّه يعمل مع كافة الأطراف وإنّ الدعم مهم جدا للمؤسسة لمواصلة الإنتاج وتحسنه، مشيرا إلى أنّ الهدف الرئيس هو رفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى 3 إلى 5 سنوات.

وكشف بن قدارة عن عمل المؤسسة على إنشاء إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز، بهدف تصدير المزيد إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا باعتبار ليبيا تزود أوروبا بنحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بحوالي 2% من طلب القارة.

