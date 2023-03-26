السعودية تسمح للأجانب بالعمل في مهن كانت حكراً على السعوديين

أعلنت السعودية أمس ألغاء 13 مهنة كانت حكراً على السعوديين، والسماح للمقيمين والأجانب بالعمل فيها مؤقتاً.

وذكرت السعودية أنها تسعى بشكل مستمر إلى القيام بتطوير اسلوب الحياة وتوفير فرص عمل إلى كل المواطنين السعوديين، حيث أن توظيف السعوديين في وطنهم يجعلهم لا يلجأون إلى الهجرة ويستقروا في بلدهم.

وعزت أن الأمر يؤدي إلى تطور ونهوض الدولة بأهلها، وكل ذلك يأتي في ظل سعي الحكومة للتطوير وتحقيق رؤية 2030 م لذلك ستظل هذه المهن متاحة إلى حين توفر كادر سعودي قادر على تعبئة مكان هذه الأعمال لذلك يجب على المقيمين والاجانب استغلال هذه الفرصة للمهن المسموح بها للأجانب في السعودية.