شركة زلاف توقع أولى عقودها مع ائتلاف شركة “هاني ويل – يو أو بي” الأمريكية لإنشاء مصفاة لتكرير الغاز بالمنطقة الجنوبية بقيمة 600 مليون يورو

وقعت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مع ائتلاف شركة “هاني ويل – يو أو بي” الأمريكية أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب لتكرير الغاز.

وينص العقد الموقع بمقر الشركة على قيام شركة “هاني ويل – يو أو بي” بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

وقالت الشركة في منشورها إن المشروع يتألف من مرحلتين أولهما مرحلة الـ(فيد) والتي تم توقيع العقد الخاص بها مع الشركة، أما الثانية فهي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل الشركة الأمريكية على عملية التركيب والإشراف.

وكان رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” قد دشن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب ومصنع إنتاج غاز طهي داخل حقل الشرارة في أكتوبر 2021، ومنح الإذن للمؤسسة بالتعاقد على تنفيذ المشروع عام 2022 والذي وصلت قيمته 600 مليون يورو

المصدر: زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز

The post بقيمة تتجاوز 600 مليون يورو.. توقيع عقد إنشاء مصفاة الجنوب بين شركة “زلاّف” وأخرى أمريكية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار